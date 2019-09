Bromfietser knalt tegen auto en raakt zwaargewond in Suriname

Een bromfietser is vanmiddag zwaargewond geraakt na een ernstige aanrijding met een auto aan de Indira Ghandiweg nabij de Welgedacht C-weg. Het slachtoffer is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp.

Volgens de eerste informatie reed de bromfietser over de Indira Ghandiweg richting Lelydorp. De autobestuurder reed met zijn voertuig nabij de Welgedacht C-weg achteruit uit een inrit om op de Indira Ghandiweg te gaan.

Doordat er enkele voertuigen langs de weg geparkeerd stonden zag de bromfietser niet dat de auto uit de inrit kwam. Daardoor ontstond er een frontale botsing waarbij de bromfietser vloog van zijn bromfiets en hard op het asfalt terechtkwam.

De bromfiets als het voertuig raakte beschadigd. De Surinaamse politie was ook ter plaatse voor het onderzoek.