Vandaag was het in de vooravond weer raak in Suriname. De bestuurder van deze auto heeft een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname aangereden aan de Bomaweg. Volgens de eerste informatie gebeurde het ongeval nadat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed en de controle over het stuur plotseling had verloren.

