Vp Adhin ondertekent Leticia pact voor behoud Amazone

Vicepresident Michael Ashwin Adhin heeft voor Suriname de Leticia pact voor de Amazone Regio ondertekend. Dit deed hij namens de Surinaamse president Desi Bouterse op vrijdag 06 september in Leticia, Columbia tijdens de summit van staatshoofden en regeringsleiders van de Amazone Regio.

De Leticia pact voor de Amazone Regio is getekend door de landen Suriname, Columbia, Bolivia, Guyana, Peru, Brazilië en Ecuador. Dit pact is gericht op het nemen van grotere stappen om het grootste tropische regenwoud ter wereld te beschermen, dit na de bosbranden van het Amazone regenwoud. De verschillende staatshoofden en regeringsleiders hebben hierbij de nadruk gelegd op het principe van soevereiniteit.

Volgens het Leticia pact voor de Amazone regio zullen de Amazone-landen gecoördineerde actie voor bos- en biodiversiteitsbeoordeling versterken evenals de ontbossing en bos degradatie bestrijden op basis van nationaal beleid en hun respectieve regelgevingskaders. Ook het opzetten van een regionaal samenwerkingsmechanisme en informatie-uitwisseling om illegale activiteiten te bestrijden die de instandhouding van het Amazonegebied bedreigen.

Eveneens inspanningen in verband met het toezicht op bos bedekking vergroten, alsook versnelde herstel, rehabilitatie en herbebossingsinitiatieven in gebieden vernietigd door bosbranden. Met de ondertekening van het pact hebben de Amazone-landen hun bereidheid getoond om zich te houden aan de te ondernemen acties opgenomen in de Letitia-pact voor het Amazonegebied.

Dit alles zal via de verschillende ministeries van Buitenlandse Zaken en de bevoegde autoriteiten gecoördineerd worden. Zo ook de formulering van een actieplan voor de ontwikkeling van de goedgekeurde acties, meldt het Nationaal Informatie Instituut.