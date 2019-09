Vrouw die roddelverhaal over overleden onderinspecteur verspreidde aangehouden

Een Surinaamse vrouw die onlangs een roddelverhaal over de overleden onderinspecteur van politie Donald Vliet als geluidsfragment insprak en verspreidde, is door de politie aangehouden. In het voice-bericht is te horen hoe de aangehouden vrouw een pikant verhaal verteld over de dood en met name de doodsoorzaak van de agent. Het fragment werd daarna massaal via Whatsapp gedeeld samen met de foto van de politieman.

De echtgenote van de overleden onderinspecteur besloot aangifte tegen de maker van het fragment bij politie bureau Keizerstraat in Suriname te doen, omdat haar naam ook genoemd wordt. De politie spoorde de dader op die afgelopen weekend werd aangehouden en flink aan de tand gevoeld werd over haar actie.

De redactie van Waterkant verneemt dat ze vanmorgen weer is vrij gelaten, onder voorwaarde dat ze haar excuses ook via een geluidsfragment zou maken. Dat deed de vrouw vervolgens ook en haar excuses zijn hieronder te beluisteren. Daarbij stelt ze dat grote delen wat ze had aangegeven in het voice-bericht op onwaarheid berustte.

Onderinspecteur van politie Donald Vliet kwam op zaterdag 24 augustus 2019 te overlijden op 52-jarige leeftijd. Hij was laatstelijk werkzaam op het politiebureau aan de Keizerstraat oftewel ressort Centrum. De begrafenis vond plaats op zaterdag 31 augustus jongstleden.

De excuses van de vrouw: