Brandweer Suriname waarschuwt: vliegeren bij hoogspanningsleiding is strafbaar

Het is vakantietijd dus vliegertijd voor veel kinderen. Afgelopen weekend veroorzaakte een vlieger een grote stroomstoring in Suriname. Daarbij zou het onderstation Menckendam, van waaruit de elektriciteitsdistributie plaatsvindt, zijn geraakt door de vlieger, met als gevolg een kortsluiting op de hoogspanningstransmissielijnen.

Het Korps Brandweer heeft daarom de afgelopen dagen nogmaals erop gewezen dat vliegeren binnen een afstand van 500 meter van een bovengrondse elektrische hoogspanningsleiding strafbaar is.

Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt aan de Surinaamse krant Times of Suriname, dat overtreders gestraft kunnen worden met hechtenis van ten hoogste veertien dagen en geldboete. Hij geeft aan dat het vliegeren bij een hoogspanningsleiding een stroomstoring kan veroorzaken. Er kan mogelijk ook brand ontstaan, waarbij de brandweer dan in beeld komt. Bovendien is het ook gevaarlijk voor de kinderen.

Daarom vraagt de Surinaamse brandweer dat erop toegezien wordt dat kinderen niet dicht bij een elektrische hoogspanningsleiding hun vlieger oplaten.