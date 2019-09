Lijk van man aangetroffen in woning Suriname

In een woning aan de Debikeweg te Saron, omgeving Beekhuizen, is zondag het lijk van een man aangetroffen. Waterkant verneemt van buurtbewoners dat zij de bewoner van het huis al enkele dagen niet hadden gezien. Ze besloten poolshoogte te nemen bij de woning en daarbij is het levenloos lichaam van een manspersoon aangetroffen

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en die trof in de woning het levenloos lichaam van een seniore burger die alleen woonde. Bronnen rondom het onderzoek melden aan Waterkant dat het lichaam vooralsnog geen teken van misdrijf vertoonde en dat het waarschijnlijk zou gaan om een natuurlijke dood.

De man zou al enige tijd overleden zijn want zijn stoffelijk overschot verkeerde in verre staat van ontbinding. Dat zou ook de reden zijn dat het lijk niet in een lijkenwagen maar in een gesloten kist werd vervoerd, zoals op deze Waterkant foto te zien is.

Het stoffelijk overschot van de man is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie en werd getransporteerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis (foto).

De politie is nog op zoek naar familieleden en/of nabestaanden van de man.