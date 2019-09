Taxichauffeur beroofd door twee vrouwen tijdens rit

Een taxichauffeur is afgelopen zaterdag tijdens een rit beroofd door twee vrouwelijke criminelen aan de Kamponglaan in Paramaribo. Dit gebeurde onder bedreiging van een mes en een vuistvuurwapen.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat de vrouwen een taxi bestelden om hun te vervoeren naar een adres in de Kamponglaan. In de Kamponglaan aangekomen trokken de vrouwen een mes en een vuist vuurwapen tevoorschijn waarmee zij de man bedreigden.

De met het mes gewapende crimineel bracht de chauffeur vervolgens een snijverwonding toe aan een van zijn handen. Onder bedreiging hebben zij een geldbedrag in Surinaamse dollar en de zaktelefoon van hem buit gemaakt. Na hun daad stapten de vrouwen uit de auto en renden weg in de richting van de Hardwarweg.

Er wordt gewerkt aan hun aanhouding, meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.