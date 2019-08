Biza-minister wil organisatie verkiezingen naar hoger niveau tillen

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) wil de goede reputatie die Suriname internationaal geniet op het gebied van de organisatie van verkiezingen behouden en zelfs naar een hoger niveau tillen. Dit heeft hij aangegeven bij de officiële start van de Voorlopige Terinzagelegging (V-TIL) in de Hermitage Mall, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Sinds vrijdag 30 augustus kunnen burgers zich begeven naar alle bureaus voor burgerzaken (bvb’s) en diverse mobiele units, die op strategische locaties zijn geplaatst. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in samenwerking met de verschillende districtscommissariaten in de verschillende districten en ressorten deze units geplaatst ter tegemoetkoming van de burgers om hun persoonsgegevens te controleren. Daardoor hoeven burgers niet alleen naar een bvb’s te gaan voor de controle van hun persoonsgegevens. Op al deze locaties kunnen burgers ook hun verhuizing doorgeven. Daarvoor hoeven ze niet speciaal naar hun oude bvb te gaan om zich daar te laten uitschrijven en in te schrijven op het juiste bvb.

Noersalim zei dat het aantal onbestelde oproepingskaarten uit de verkiezingen van 2015 van 40.000 is gereduceerd naar ruim 3000. Dit aantal kan verder afnemen, indien de kiesgerechtigden tijdig hun persoonsgegevens controleren en hun verhuizingen ook op tijd doorgeven. De bewindsman mocht middels de afgifte van zijn identiteitskaart zijn persoonsgegevens controleren bij de mobiele unit op het terrein van de Hermitage Mall, welke ressorteert onder het bestuursressort Paramaribo Zuid- West.

Districtscommissaris Eric Grauwde van dit commissariaat heeft het kiezersvolk opgeroepen om deze kans niet voor bij te laten gaan. “Ik roep het kiezersvolk, het electoraat op om massaal gebruik te maken van de mogelijkheid die wordt aangeboden om de kiezerslijst te controleren. Er komt nog een periode, maar laat deze kans niet voorbijgaan.” De V-TIL is een voorloper op de wettelijke TIL. Het tijdig controleren van de persoonsgegevens zorgt ervoor dat op de dag van de verkiezingen het stemmen vlekkeloos verloopt.