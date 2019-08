Surinaamse mediaman Faried Pierkhan ontvangt Rotterdamse 4 Leeuwenspeld

De Surinaamse mediaman Faried Pierkhan heeft gisteren de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld in ontvangst genomen. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de Diaspora gemeenschap in Nederland middels zijn Radio en Televisie praat programma, welk regelmatig wordt bekeken en beluistert door de gemeenschap in Nederland.

De voordracht werd gedaan door de stichting Satya Dharma en de speld werd uitgereikt door Ron Brekelmans, volksvertegenwoordiger uit Hoogvliet en door Arnold van der Heijde, ceremoniele voorzitter van Satya Dharma Hoogvliet. Dit in aanwezigheid van Ramon Ramsoedit, die daar was namens de president van de stichting.

Faried Pierkhan wordt door Staya Dharma Nederland gerekend als een van de weinige Surinaamse journalisten, die zich kritisch en constructief opstelt en trots is op zijn geboorte land Suriname. De stichting stelt verder dat zij veel eerbied, respect en waardering voor Faried Pierkhan als persoon en journalist heeft.

Pierkhan is de 3de Surinamer sinds 1993 die deze hoge onderscheding heeft gehad.