Wageningen heeft nu ook eigen kunstgrasveld

Het rijstdistrict Nickerie met name Wageningen is ook voorzien van een multipurpose kunstgrasveld. De ingebruikname heeft op vrijdag 30 augustus in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders, bewoners en de jongeren van Wageningen plaatsgevonden. Dit kunstgrasveld is de zevende in de reeks van de velden die vanaf 2018 zijn aangelegd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken in Suriname. Het veld te Wageningen is gefinancierd door Baitali Group met als gedeeltelijke projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).

Districtscommissaris van Nickerie, Nisha Kurban- Baboe, buurtvertegenwoordiger Rinesh Mangaldeen, Hanisha Jairam en DNA- lid William Waidoe zijn allen blij met de aanleg van het kunstgrasveld. Volgens hen kunnen de talenten van vooral Wageningen met deze faciliteit ontdekt en ontwikkeld worden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Vertegenwoordiger van de KNVB, Johan Neeskens, en de directeur van Baitali Group, Farsi Khodabux, voelen zich beide vereerd dat zij de gelegenheid hebben gehad om een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vooral jongeren. Neeskens gaf aan dat er ook worldcoaches getraind zijn voor Wageningen die verantwoordelijk zijn voor de voetbal, sociale en maatschappelijke begeleiding van de jongeren.

Khodabux deelde mee dat in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn bedrijf gemeend had iets terug te doen voor de samenleving. De kans heeft het bedrijf daarom aangegrepen om het kunstgrasveld te financieren.

Gopal heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat het een mijlpaal is voor het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken dat het zevende kunstgrasveld opgeleverd is. Met het beschikbaar stellen van faciliteiten wordt er op een duurzame manier talenten ontdekt en ontwikkeld die tevens ook zorgen voor een positieve ontwikkeling en algehele gezondheid van de mens.

De Surinaamse sportminister heeft haar dankbaarheid getoond aan alle actoren die het kunstgrasveld te Wageningen tot een feit hebben kunnen maken. Ook heeft zij de samenleving opgeroepen op zoveel als mogelijk gebruik te maken van het veld, teneinde een gezonde leefstijl verder te ontwikkelen.