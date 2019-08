Dode bij eenzijdig verkeersongeval te Wanica

Bij een verkeersongeval te Wanica is vannacht een man om het leven gekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat plaats vond rond 02.30u in de ochtend. De bestuurder zou ter plekke overleden zijn melden bronnen aan Waterkant.

Het voertuig reed over de Bomaweg gaande in de richting van Welgedacht A. Op een gegeven moment zou de bestuurder de controle over het stuur hebben verloren. Hij kwam met het voertuig op z’n zij terecht in de bosjes, zoals op onderstaande foto te zien is.

Leden van het Korps Brandweer Suriname hebben ter plekke assistentie verleend, vermoedelijk om het slachtoffer uit de auto te krijgen.

Het is nog niet bekend wat de uiteindelijk oorzaak van het overlijden van de man is geweest. De Surinaamse politie was ter plekke en is nog bezig met het onderzoek, dus later meer.