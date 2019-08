Jongeman aangehouden voor verspreiden naaktfoto’s vriendin

De politie van het district Commewijne in Suriname heeft een jongeman aangehouden. Dit nadat zijn vriendin aangifte tegen hem heeft gedaan voor het verspreiden van haar pornografische beelden via social media. Het gaat om naaktfoto’s welke hij heeft verspreid, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op de voorpagina.

Volgens de krant weet het slachtoffer niet wanneer de naaktfoto’s van haar zijn gemaakt. Zij beweert de foto’s helemaal niet te hebben gestuurd voor haar vriend. Het meisje laat wel weten foto’s van haar zelf met kleren aan te hebben gestuurd voor de verdachte.

Verder laat de krant weten dat de verdachte bij de politie heeft ontkent dat hij de naaktfoto’s heeft verspreid. De politie heeft die echter wel aangetroffen in zijn mobiele telefoon welke in beslag is genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De politie heeft de zaak in onderzoek.