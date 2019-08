Vrouw sluit gemaskerde en gewapende rovers in kamer op bij woninginbraak

Drie rovers zijn gisterochtend opgesloten in een kamer van een woning door een 28-jarige vrouw in Suriname. Dit nadat zij de woning van het slachtoffer betraden door de zijdeur van de keuken te forceren. De rovers waren allen gemaskerd en twee hadden vuistvuurwapens, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op haar voorpagina.

Volgens de krant wist het slachtoffer zich te bevrijden en de rovers zodoende op te sluiten in de kamer. De criminelen wisten echter toch te vluchten uit de kamer. Dit deden zij door het plafond kapot te maken en van daaruit te vluchten. De buit betreft USD 1000, 100 euro, SRD 700, een laptop, twee mobiele telefoons en een tablet.

Times of Suriname laat verder weten dat het niet bekend is hoe de daders de plek hebben aangedaan en verlaten. Het slachtoffer liep verwondingen op aan het gezicht. De politie werd ingeschakeld en ging naar de woning voor onderzoek. Aan de aanhouding van de rovers wordt gewerkt.