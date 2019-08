7-jarig meisje misbruikt door 14-jarige neef in Suriname

Een 7-jarig meisje is maandagavond misbruikt door haar 14-jarige neef in het district Para, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. Dit gebeurde in een kamer van het huis waar het slachtoffer woont, nadat zij tijdens het spelen op het erf naar binnenliep om water te drinken.

De krant laat weten dat toen het meisje naar binnenliep, haar 14-jarige neef die naast haar woont, haar achterna ging. Toen zij in de woning was bracht haar neef haar naar de kamer en trok haar ondergoed uit. Vervolgens pleegde hij seksuele handelingen met haar.

De politie kreeg de melding en ging naar de plaats voor onderzoek. Volgens de krant is bij aankomst van de politie de jeugdige verdachte echter niet aangetroffen. De politie heeft de zaak in onderzoek.