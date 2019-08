Strenge controles op buschauffeurs die zonder te melden buiten route rijden

Ambtenaren van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie zullen vanaf dit weekend in samenwerking met de Surinaamse politie strenge controles uitvoeren op buschauffeurs die zonder te melden buiten hun route rijden.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat het een vergunningsvoorwaarde is dat de chauffeurs die buiten hun route rijden vooraf ontheffing moeten aanvragen bij het ministerie. Als voorbeeld wordt aangegeven dat als een PK-buschauffeur een rit wil rijden naar Colakreek te Zanderij hij dat vooraf moet doorgeven aan het ministerie. Dit zodat de controleurs op de hoogte worden gebracht.

Als de chauffeur dat niet doet zal zijn bus tijdens controle in het district Wanica of Para niet door kunnen gaan. De passagiers zullen gesommeerd worden om uit te stappen en de chauffeur gaat dan terug moeten keren naar de stad. Volgens de woordvoerder is de afgelopen periode niet streng hierop gelet, maar vanaf dit weekend zal dat wel gebeuren in Suriname.