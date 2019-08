Oplichter belooft vuurwapen vergunningsaanvraag of grondaanvraag voor veel geld

De politie in Suriname is in de afgelopen dagen geconfronteerd met een aantal gevallen van oplichting, waarbij personen voor grote geldbedragen in Surinaamse dollar en vreemde valuta benadeeld zijn geworden. In één van de gevallen maakte een onbekende man telefonisch contact met de benadeelden waarbij hij hun voor hield, dat hij in staat was om hun vuurwapen vergunningsaanvraag of een grondaanvraag in orde te maken maar dan wel tegen betaling van een bepaald bedrag.

De mensen, die zo onverstandig waren, om mee te gaan met het voorstel van deze oplichter kregen instructies om naar een bepaalde locatie te gaan, alwaar zij het geld moesten afgeven aan iemand. Die ‘iemand’ bleek vaak een taxi chauffeur te zijn. Voorts gaf de oplichter de benadeelden te kennen dat nadat zij het geld afgegeven hadden zij verdere instructies moesten afwachten.

Na overdracht van het geld hoort men niets meer van de man. Deze man lijkt een doorgewinterde oplichter te zijn meldt het Korps Politie Suriname in een persbericht.

De politie geeft aan dat veel mensen ook via sociale media gelokt en gepakt zijn door oplichters. Via de Facebook ‘things for sale’ bieden oplichters nep goederen of goederen die zij helemaal niet hebben ter verkoop aan. Nadat de oplichters het geld ontvangen hebben laten zij niets meer van zich horen of maken zij zich onbereikbaar voor hun slachtoffers.