Agent gewond nadat houttruck politie wachthuisje ramt

Een agent van het Korps Politie Suriname is gewond geraakt nadat het wachthuisje waarin hij zat geramd werd door een houttruck. Het gaat om een wachthuisje te Klaaskreek. Het ongeval gebeurde een paar weken geleden maar werd nu pas bevestigd door de politie. Op de foto hierboven is de ravage te zien.

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname reed de truck over de weg en zou de bestuurder de controle over het stuur hebben verloren. Hij kwam tegen het houten huisje aan dat door de klap compleet vernield werd.

Een agent die de wacht hield raakte gewond en moest naar de Spoed Eisende hulp, aldus de krant. Om welke verwondingen het gaat is niet bekend gemaakt.

Op dit moment is het wachthuisje weer hersteld en heeft de overheid daar een drempel geplaatst om ongelukken in de toekomst te voorkomen.