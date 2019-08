Startsein gegeven voor aanleg weg naar dorpen Maloko Kondre en Manjanbon

Districtscommissaris Kenya Pansa van Marowijne Zuid-West heeft op 16 augustus het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de weg naar de dorpen Maloko Kondre en Manjanbon in het ressort Wanhatie. De aannemer is momenteel ook bezig met het rehabiliteren van de wegen naar de andere omliggende dorpen.

Pansa sprak in haar toespraak de hoop uit dat de werkzaamheden binnen de vastgestelde termijn uitgevoerd zullen worden zonder calamiteiten. De kapitein van het dorp Manjanbon Tom Joekoe en een basja van het dorp Maloko Kondre waren ook aanwezig om de plechtigheid persoonlijk mee te maken. De kapitein en de gemeenschap zijn heel blij dat er uiteindelijk een aanvang is gemaakt met de aanleg van de weg naar de dorpen.

De burgermoeder en haar delegatie hebben zich kort daarna samen met de aannemer georiënteerd in het gebied waar men bezig is met het rehabiliteren van de wegen naar de andere omliggende dorpen met name Lantiwee, Tamarin, Langa Oekoe 1 en 2, Pikien Santi en Pinatjami in het ressort Wanhatie.

Alle werkzaamheden worden geheel in opdracht van het commissariaat Marrowijne Zuid-West uitgevoerd met ondersteuning van de Ministerie van Defensie. Het ministerie is ingekomen met zwaar materieel en mankracht, meldt het commissariaat.