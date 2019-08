Imanuelle Grives nog een maand in Belgische cel

Actrice Imanuelle Grives (34) moet nog zeker een maand in de Belgische cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen vandaag bepaald. Imanuelle werd eind juli aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland, omdat zij in het bezit was van hardrugs. Ze verklaarde dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol in de film Suriname.

Volgens Crimesite had Grives 1 gram cannabis, 5 xtc-pillen, 15 gram MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen), 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij zich. Bij de huiszoeking op hun tijdelijke verblijfadres in Rumst werd nog meer drugs gevonden: 77 pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis.

Het Algemeen Dagblad meldt dat haar advocaat vanmorgen benadrukte dat het excuus dat Imanuelle na haar aanhouding opvoerde – ‘oefenen voor een filmrol’ – niet haar enige beweegreden is geweest om drugs te verkopen op Tomorrowland. Over die andere reden, hield hij zich op de vlakte. Wel stelt hij dat Grives ‘vooral naïef is geweest’. Dat zou mogelijk kunnen betekenen dat de actrice zich mee liet slepen door vrienden of vriendinnen, aldus de krant.

Grives werd bij het festival met twee medeverdachten aangehouden. Het gaat om twee vrouwen van 39 en 41 jaar uit de Verenigde Staten.