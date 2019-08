VIDEO: grofvuil bij voet Bosje brug wordt opgeruimd

De grote hoeveelheid grofvuil die gedumpt is aan de voet van de Wijdenbosch brug in Suriname, zal uiterlijk woensdag daar weg zijn. Dat zei de districtscommissaris van Commewijne, Ajaykoemar Kali, dinsdag tegen de redactie van Waterkant. Het vuil werd daar verzameld vanwege een Krin Kondre actie die het commissariaat was gestart, aldus de dc.

Afgelopen weekend werd grofvuil uit verschillende ressorten opgehaald en tijdelijk opgeslagen bij de voet van de Bosje brug. De bedoeling was om het vuil daarna meteen binnen een dag of twee af te voeren, maar omdat de grijpers op trucks niet voorhanden waren is het grofvuil blijven liggen. Het is daarna een rommeltje geworden omdat mensen tussen alle grofvuil op zoek gingen naar oud metaal zoals ijzer en koper.

Foto’s van de rommel werden maandag gedeeld via Facebook, zoals in het bericht hieronder te zien is. Kali zei tegen Waterkant dat er dinsdagmorgen begonnen is met het opruimen en dat het woensdag afgerond wordt. Daarna zal de plek schoongemaakt en gemaaid worden. In de video hierboven zijn de werkzaamheden van dinsdag te zien.

De districtscommissaris benadrukt dat het slechts tijdelijk was en dat de samenleving zich geen zorgen daarover hoeft te maken.