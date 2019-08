Zwakbegaafde jongeman misbruikt door buurman in Suriname

Een zwakbegaafde jongeman is door zijn buurman misbruikt in het district Wanica. Dit nadat het slachtoffer thuis bij de buurman ging, nadat die hem had geroepen om te eten.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de jongeman en zijn buurman op één erf wonen. Het slachtoffer werd geroepen door zijn buurman om te eten, nadat die had gezien dat hij alleen thuis was. De jongeman stemde in en ging naar de woning van de verdachte en kreeg daadwerkelijk eten.

Na gegeten te hebben heeft de buurman zijn buurjongen op een bepaald moment misbruikt en weer naar huis gestuurd. De jongeman vertelde zijn familie over het gebeuren toen zij weer thuis waren. Zij raakten verhit over het voorval en schakelde meteen de politie in. De Surinaamse politie deed de locatie aan en de buurman werd aangehouden en overgebracht naar het bureau.

De verdachte heeft toegegeven zijn buurjongen te hebben misbruikt. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in hij vervolgens in verzekering gesteld.