Verontwaardiging over gedumpt grofvuil bij voet Bosje brug in Suriname

Op social media is verontwaardiging ontstaan over een aantal foto’s die laten zien dat er een grote hoeveelheid vuil gedumpt is aan de voet van de Wijdenbosch brug in Suriname. Op de foto’s is te zien dat diverse soorten grofvuil naast de ‘Bosje’ brug aan de kant van Commewijne liggen.

Het gaat daarbij om autobanden, oud witgoed, tonnen en meer spullen van metaal. Het is niet bekend wanneer de foto’s zijn gemaakt. Ze werden maandagavond op Facebook geplaatst, met de tekst: “Gedumpt @ Bosje brug….gewoon in het gezichtsveld van popo die daar de hele dag zit….of kijkt die alleen naar grote vrachtwagens“.

Vlakbij de plek is er inderdaad een politie controlepost en daarom is het niet te bevatten dat daar vuil gedumpt kan worden. Overigens is dit niet de enige plek in Suriname waar grofvuil gedumpt wordt. Er lijkt tegenwoordig sprake van een ‘trend’ waarbij in diverse buurten, op verlaten plekken grofvuil gedumpt wordt.

Bekijk hier meer foto’s bij de Bosje brug: