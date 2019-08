Reiziger uit Congo bij aankomst in Suriname afgezonderd vanwege Ebola protocol

Een persoon uit de democratische Republiek Congo, alwaar in enkele staten ebola heerst, is maandag rond 15.30 uur in Suriname geland met de KLM. Hoewel de persoon geen symptomen van de ziekte vertoont en niet komt uit het geteisterde gebied in de democratische Republiek Congo, is hij toch afgezonderd.

Dit omdat op 17 juli jongstleden door de World Health Organisation (WHO) verklaard is dat er in Conga een Ebola uitbraak is geweest. Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft daarom een protocol ontwikkeld, over hoe te handelen met een persoon uit Congo die eventueel besmet kan zijn.

Het ministerie laat weten dat alle nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen en dat het ministerie totaal niets aan het toeval overlaat. Bij aankomst van deze vlucht zijn daarom ook alle passagiers voorzien van een passenger location card. Hierdoor wordt de monitoring door alle betrokken actoren in de gaten gehouden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Begin deze maand maakte de Surinaamse overheid bekend dat er o.a. op de luchthaven verscherpte maatregelen getroffen zouden worden vanwege de piek van ebola gevallen in Congo: