Surinamers in Nederland willen bijdragen aan ontwikkeling toerisme Suriname

Surinamers die in Nederland wonen en werken willen graag ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de toerismesector in Suriname. Om dit doel te kunnen realiseren is de belangenorganisatie Suriname International Association of Travelers (Siat) opgericht.

“Eén van de belangrijkste sectoren in Suriname die de grootste potentie heeft om Suriname vooruit te helpen is de toerismesector. Wij willen ons daarom inzetten voor het internationaal promoten van Suriname als vakantiebestemming en het professionaliseren van de Surinaamse toerismesector”, zegt woordvoerder Tim Petrisie.

Siat wilt samen met haar partners een toerismegroei van minstens 25 procent per jaar realiseren in de komende vier jaar. Een der plannen van Siat is om Suriname onder de aandacht te brengen van miljoenen nieuwe toeristen wereldwijd. Hiervoor zal de organisatie jaarlijks enkele tientallen programmamakers van over de hele wereld naar Suriname brengen om het land te belichten.

Siat gaat zich ook inzetten voor het verbeteren van de ervaring van personen die naar Suriname reizen.