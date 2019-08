Reisbureau ontkent verspreiden bericht over artiesten met ticketschuld

De afgelopen dagen werd er een uitgebreid bericht via social media verspreid waarin werd aangegeven dat Surinaamse artiesten op tournee naar Nederland zijn met een ticketschuld. Volgens het bericht zouden 12 artiesten uit Suriname een openstaande rekening van duizenden Amerikaanse dollars hebben bij Paramaribo Travel Centre NV.

Het gaat om een vrij gedetailleerd stuk in de vorm van een nieuwsbericht, waarin artiesten met naam en toenaam worden genoemd en zwart gemaakt worden, welk wordt afgesloten met de naam van het reisbureau. In het verspreidde bericht wordt voorts aangegeven dat er door het reisbureau op maandag 19 augustus zowel in Suriname als in Nederland aangifte wegens oplichting zou worden gedan.

In een op maandag uitgegeven verklaring zegt Paramaribo Travel Centre echter dat zij het bericht niet heeft verspreid. De verklaring luidt als volgt: “Hierbij verklaart Paramaribo Travel Centre dat de berichtgeving die momenteel via social media rondgaat – waarin wordt aangegeven dat Surinaamse artiesten met een ticketschuld naar Nederland zijn vertrokken en hun betalingsverplichtingen aan het reisbureau niet zijn nagekomen – niet door Paramaribo Travel Centre is verspreid”.

Het reisbureau geeft niet aan wie er dan wel verantwoordelijk is voor het verspreiden van het bericht, waarin gedetailleerde informatie staat en zegt op dit moment geen uitlatingen te doen over eventuele problemen met de betalingsregeling.