Politieagent schiet zichzelf dood tijdens werk in Suriname

De Surinaamse agent van politie Marciano Bronne, te werk gesteld op het politiebureau Apoera, heeft gistermiddag zelfmoord gepleegd. Hij heeft zich met zijn dienstwapen door het hoofd geschoten en was vrijwel op slag dood.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de agent zichzelf doodschoot in zijn auto nabij het politiepost van Apoera. Op het moment van het voorval was hij geĆ¼niformeerd aan het werk.

Het motief achter deze zelfdoding is vooralsnog onbekend. Op social media wordt beweerd dat het motief ligt in de relationele sfeer. In hoeverre dat op waarheid berust is nog onduidelijk. De politie van Nieuw-Nickerie is belast met het onderzoek.