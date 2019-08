Jongeman (23) overleden nadat onderdeel telecommast op zijn hoofd viel

De 23-jarige Joewande Clemens is zaterdag in Suriname overleden nadat een onderdeel van een telecommast op zijn hoofd viel. Het ongeval vond plaats toen hij samen met andere collega’s bezig was een mast van een telecombedrijf te slopen te Friendship in het district Coronie.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd per ontboden ambulance overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Omstreeks half zes in de middag gaf Clemens de geest in het ziekenhuis.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is zijn ontzielde lichaam hangende het onderzoek voor obductie in beslag genomen. Daarnaast is de dienst Arbeidsinspectie ingeschakeld om na te gaan of de veiligheidsprocedures in acht waren genomen tijdens het slopen van de mast, meldt het Korps Politie Suriname.