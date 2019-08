Bus- en boothouders NVB vanaf vandaag in actie

Bus- en boothouders die hun diensten verlenen aan het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) in Suriname zijn vanaf vandaag in actie. Dit omdat de overheid nog niet heeft uitbetaald voor de maanden juni en juli.

Iwan Woon, ondervoorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname laat weten dat de overheid weer laat is met uitbetalen. Dit ondanks alles vanuit de organisatie is bewerkstelligd om de betaling te kunnen ontvangen. De bus -en boothouders hebben woensdagmiddag nog geen geld gezien op hun rekening en zijn zeer gebelgd over deze situatie. Vandaar er volgens hem massaal besloten is vanaf vandaag in actie te gaan.

“Alle bussen zullen in de garage gehouden worden en de boten zullen ook niet varen. Wij hebben geen keus om onze geld middels actie te eisen omdat wij nu geen geld meer hebben om onze diensten te blijven leveren.