Festival ‘Den Haag Outdoor’ zaterdag 17 augustus in Zuiderpark

Komende zaterdag 17 augustus is het weer zover. Dan strijkt het Haagse Dance Festival “Den Haag Outdoor” neer in het schitterende Zuiderpark. Benny Rodrigues, Sander Kleinenberg, Roog, Erick E, Freddy Moreira en Jody Bernal zijn een aantal van de topacts op alweer de derde editie van Den Haag Outdoor. Dit zijn slechts enkele grote namen die, verdeeld over maar liefst 5 areas, ervoor gaan zorgen dat het geheel terecht is dat Den Haag Outdoor haar plekje op de Nederlandse Festivalkaart veroverd heeft.

De organisatie achter Den Haag Outdoor, Hofstad Festivals zegt te merken dat iedereen er langzaam van doordrongen raakt dat het in Den Haag “aan de hand” is. De reacties zijn overweldigend en positief. Den Haag, dat jarenlang een ondergeschoven kindje is geweest op uitgaansgebied heeft een enorme inhaalslag gemaakt. Hagenezen zijn toegankelijk en gastvrij en zorgen voor een hele gemoedelijke sfeer, waar iedereen welkom is en het naar zijn zin heeft. Opvallend aan de Haagse Festivals is dan ook de grote diversiteit van het publiek. Alle leeftijden en achtergronden lopen door elkaar heen, hetgeen zorgt voor een unieke atmosfeer.

Als we de area’s doornemen zie je al snel dat er overal flink wordt uitgepakt.

Techno Stage

Techno liefhebbers kunnen hun hart ophalen op Den Haag Outdoor. In de gigantisch grote Festivaltent, met de lekkere donkere techno sfeer, kan het publiek losgaan op de stampende, rauwe techno van onder andere Technasia, Jay Lumen, de Duitse Reason Y en last but not least onze eigen Haagse Remy. Ook maakt de eveneens Duitse KRTM zijn entree op deze stage, een groot techno talent waar de organisatie hoge verwachtingen van heeft. En dan last but not least Techno legend: Karotte!

ASTA Stage

Waar vele Haagse harten (en die van de rest van Nederland) sowieso ook sneller van gaan kloppen, is de “ASTA Stage” waar een ode wordt gebracht aan de legendarische club aan het Spui en aan die tijd. Coen Bom (Peter van Leeuwen) stond met de ASTA aan de wieg van de vaderlandse Dance en de ASTA was onderdeel van een gigantisch Haags imperium in de jaren 90. De discotheek opende in 1996 haar deuren en groeide heel snel uit tot een begrip in het Nederlandse uitgaansleven. Waar ooit die prachtige discotheek was staat nu een mooi casino. Maar vele mensen verlangen nog regelmatig terug naar de tijd dat je midden in het centrum kon dansen in die geweldige club. Deze mensen én iedereen die nieuwsgierig is naar die tijd worden voor de derde keer tijdens Den Haag Outdoor bediend met een podium dat volledig gewijd is aan de ASTA en aan die tijd. Compleet met grootheden als Sander Kleinenberg, Mark van Dale, Stanton, King Bee (Back by dope demand), Luciën Foort, Peter van Leeuwen en DJ Reza achter de draaitafels.

Deephouse/ Techhouse Stage

Bij deze Stage is het ultiem relaxed flowen op de heerlijke klanken van de lekkerste deephouse. Lekker in de buitenlucht, zonnetje op je gezicht en koel drankje in je hand. Meer Festival gevoel dan dit wordt het niet met wereldsterren als Benny Rodrigues, een extra lange B2B set van Roog en Erick E, Ferreck Dawn, Warren Fellow, de Haagse jongens van Larrykoek, ANOTR en nog veel meer.

Urban/ House Stage

Bij de vorige editie van Den Haag Outdoor was de ruimte bij de Urban/ House Stage bijna te klein, zoveel bezoekers trokken de artiesten van de House Stage. Reden voor de organisatie om deze stage te verplaatsen op het terrein en uit te breiden dit jaar, zodat niemand ook maar iets van de optredens hoeft te missen. Freddy Moreira, Partysquad, Gio (live), Snelle (live), Stefan Vilijn en Ziggy zijn enkele van de namen die op dit podium hun opwachting maken. En natuurlijk sluit publiekslieveling en ras-Hagenees “Outsiders” traditiegetrouw af op de Urban/ House Stage.

Het Grote Foute Feest Den Haag

Het Grote Foute Feest Den Haag is inmiddels ook een vaste en onmisbare waarde op het Haagse Festival. Hier kun je meezingen met alle Nederlandstalige en foute liedjes die je kent. Hier is het een grote georganiseerde bende, waar je zelfs de karaokemicrofoon mag pakken… als je durft. Hier kun je onder andere genieten van Jody Bernal, John de Bever, Rob Gasd’rop & Altijd Larstig, Elias van Hees en DJ Campingstoel.

Chillen en Food

Den Haag Outdoor zou Den Haag Outdoor niet zijn wanneer je naast het feesten bij een van de podia niet genoeg plek zou hebben om even lekker te chillen. In een hangmat aan de waterkant geniet je van een koud biertje, een mooi wijntje of een heerlijke cocktail. Als je trek hebt gekregen van het dansen kun je terecht op een food court van formaat. Hier haal je lekkere zoete crêpes van Bubu, een overheerlijke pizza uit de houtoven van Woods, een French Dog bij Chez Jan (winnaar van “de lekkerste hotdog van Nederland”) of een Oerhaags vers patatje van Uncle John. Verder wordt het vertier naast de jaarlijkse zweefmolen uitgebreid met een echt Reuzenrad. Kun je de mooiste kust van Nederland ook nog zien vanaf Den Haag Outdoor!

Ooievaarspas

Den Haag Outdoor wordt georganiseerd door Hofstad Festivals. Deze organisatie heeft een grote liefde voor Den Haag en hecht er dan ook veel waarde aan dat het Festival goed is voor iedereen. Bij het invullen van de brede programmering op zowel muzikaal als culinair gebied is er niet alleen rekening mee gehouden dat er voor alle bezoekers iets is om van te genieten, ook de lokale ondernemers en artiesten spelen een hoofdrol. Daarnaast werkt Den Haag Outdoor samen met de Ooievaarspas. Mensen met een ooievaarspas kunnen met korting naar Den Haag Outdoor. Zo wil de organisatie ervoor zorgen dat het een Festival is voor iedereen.