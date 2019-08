Dode bij frontale botsing tussen bromfietsers; veroorzaker dronken

Bij een frontale aanrijding tussen twee bromfietsers in Nickerie is afgelopen weekend een 20-jarige jongeman om het leven gekomen. De veroorzaker van het ongeval zou onder invloed van alcohol hebben verkeerd en is maandag door de Surinaamse politie aangehouden.

Waterkant verneemt dat de twee bromfietsers vrijdagavond in tegenovergestelde richting van elkaar reden. Daarbij moet de ene bromfietser, die samen met een duorijder reed, op de weghelft van de ander terecht zijn gekomen waardoor de frontale botsing ontstond.

Alle drie personen raakten gewond en werden per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum vervoerd. Zaterdag vroeg in de ochtend overleed de 20-jarige Satyam Jokhoe (foto) als gevolg van de verwondingen die hij bij het ongeluk opliep.

Uit onderzoek van de politie en verklaringen van getuigen is naar voren gekomen dat de veroorzaker en de duorijder kort voor het ongeluk alcohol zouden hebben genuttigd bij een winkel. Niet lang daarna volgde de aanrijding.

De veroorzaker werd maandag na te zijn ontslagen uit het ziekenhuis door de politie aangehouden. Het lichaam van Jokhoe is na afstemming met O.M in beslag genomen voor obductie.