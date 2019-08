Automobilist wijkt uit voor roekeloze weggebruiker en belandt in trens

Een automobilist is dinsdagavond rond 19.00u in de trens langs de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname terecht gekomen. Volgens de bestuurder van het desbetreffende voertuig zou dat komen door toedoen van een mede weggebruiker die roekeloos zou hebben gereden.

De man verklaarde dat de andere weggebruiker hem inhaalde op een roekeloze manier waardoor hij moest uitwijken. Door deze uitwijkmanoeuvre verloor de bestuurder de controle over het stuur en kwam in de trens terecht. Hij raakte daarbij gelukkig niet gewond.

Om de auto uit de trens te halen moest de weg door de Surinaamse politie afgesloten worden. Dit veroorzaakte een enorme opstopping en file aan één kant van de drukke Dr. Sophie Redmondstraat. De auto werd uiteindelijk met veel moeite uit de trens getakeld.

Auto in trens aan de Dr. Sophie Redmondstraat! Posted by Waterkant.Net on Tuesday, 13 August 2019