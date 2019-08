Vrouw (49) probeert 3.750 gram cocaïne uit Suriname te smokkelen

Het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID-team) van de Surinaamse politie heeft op zondag 4 augustus de 49-jarige Johanna D. op de luchthaven van Suriname aan de Narcotica Brigade overgedragen. De vrouw had cocaïne in haar reisbagage verstopt meldt het Korps Politie Suriname.

Johanna viel bij visitatie door de Militaire Politie door de mand. In haar bagage werd iets meer dan 3.750 gram cocaïne gevonden, die zij uit Suriname wilde smokkelen. De drugs hebben in Europa een geschatte straatwaarde van circa € 150.000.

Ook de onderschepte cocaïne werd overgedragen aan de Narcotica Brigade. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Johanna in verzekering gesteld en is de cocaïne in beslag genomen, meldt de afdeling Public Relations van de politie in Paramaribo.