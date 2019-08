100% inspectiecontrole op alle exporten van groenten en fruit naar de EU

De Surinaamse minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, heeft de National Plant Protection Organisation (NPPO) opgedragen om 100% inspectiecontrole uit te voeren op alle groenten en fruit exporten vanuit Suriname naar de Europese Unie (EU). Dit naar aanleiding van verscherpte regels van de EU aangaande de import van deze producten.

Per 1 september 2019 worden er door de EU wijzigingen doorgevoerd, onder andere in de zogenoemde ‘fytorichtlijn’. Deze richtlijn beschrijft de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de EU van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. Producten uit heel de wereld, dus ook uit Suriname moeten voldoen aan stringentere eisen.

Op uitnodiging van Parmessar is er vrijdag een bespreking geweest met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS). Het onderhoud was om een tussentijdse evaluatie te houden over de vorderingen van de NPPO met betrekking tot de strengere EU regels.

De Interim Manager van de NPPO, Imana Power, gaf in een korte briefing aan welke concrete zaken reeds in uitvoering zijn en wat nog gedaan moet worden. Het proces om te komen tot een nieuwe Plantenbeschermingswet is ingezet. Verder zijn trainingen aan LVV-medewerkers opgevoerd inzake het herkennen van insecten en zijn de deskundigen van LVV bezig met het vergaren van data ten behoeve van de rapportage naar de Europese Unie.

Minister Parmessar gaf aan dat er alles aan wordt gedaan om Suriname op de kaart te houden. Hij roept een ieder op om samen te werken en in deze periode serieus om te gaan met het exporteren. Afgesproken is dat indien exporteurs zich niet houden aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de inspecties, de zending wordt aangehouden en de export niet kan plaatsvinden.

Landbouwers die zich niet houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen worden gestraft. Bij het gebruik van verboden middelen dient aangifte te worden gedaan bij de politie en zullen strenge maatregelen worden uitgevoerd. De minister heeft aangegeven dat het behoud van de exportmarkt essentieel is en dat het ministerie zich hiervoor hard inzet.