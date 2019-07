‘Verscherpte EU maatregelen voor import van groente en fruit raken Suriname’

De Europese Unie (EU) komt vanaf 1 september met verscherpte maatregelen voor de import van groente en fruit. Suriname dreigt hierdoor markt voor groente- en fruitexport te verliezen, zegt de directeur van het Surinaamse exportbedrijf Gopex International NV vandaag tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Hij wijst erop dat de maatregelen van invloed zullen zijn op de hele keten; boeren, exporteurs, transporteurs, leveranciers en uiteindelijk ook het land.

Per 1 september 2019 worden er inderdaad wijzigingen doorgevoerd, onder andere in de zogenoemde ‘fytorichtlijn’. Deze richtlijn beschrijft de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de EU van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen vanwege fytosanitaire risicobeoordelingen van bepaalde ziekten en plagen en de daarbij horende internationale handel, aldus de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

De EU kende al eisen waaraan een plant of plantaardig product moet voldoen alvorens ze in de EU geïmporteerd mogen worden. Het zijn dus geen nieuwe eisen of maatregelen maar maatregelen die worden aangescherpt zegt een woordvoerder van de NVWA tegen de redactie van Waterkant.Net. Producten uit heel de wereld, dus ook uit Suriname moeten voldoen aan stringentere eisen. Het zogenoemde ‘plantenpaspoort’ waaruit bijvoorbeeld kan worden opgemaakt welke gewasbestrijdingsmiddelen zijn gebruikt wordt nog belangrijker.

Gopex directeur Gopal pleit daarom voor het binnenhalen en beschikbaar zijn van de juiste bestrijdingsmiddelen voor de ziekten en plagen die er zijn en die er dreigen. Hij benadrukt tegenover Starnieuws dat de boeren die de gewassen planten goed moeten worden getraind en goed moeten worden ingelicht en geadviseerd over de juiste middelen en het gebruik ervan.

Hij ziet graag dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de Good Agriculture Practice (GAP) registratie weer oppakt. “Begin jaren 2000 was het ministerie al gestart met deze registratie, maar die is gaan verwateren. Bij de GAP worden data verzameld van onder andere wat er wordt geplant, waar er wordt het geplant, wat voor bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt en hoe er wordt geplant. Bij calamiteiten is de herkomst van het product dan te traceren” aldus Gopal tegen de nieuwssite.