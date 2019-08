Weer onrust rondom gebied I Am Gold goudmijn in Suriname?

Rondom het gebied van de I Am Gold goudmijn schijnen er weer problemen te zijn. Waterkant verneemt dat er sprake zou zijn van vernielingen aan een mast van I Am Gold. Dat blijkt uit bijgaande foto’s die in dat gebied zijn gemaakt.

Ook zou er geschoten zijn op enkele voertuigen. Wie daar precies voor verantwoordelijk is, is niet bekend. Bronnen dicht bij het bedrijf melden aan Waterkant dat het momenteel inderdaad weer onrustig is in het gebied. Detail informatie is echter nog niet bekend.

Er is ook nog geen officiële mededeling van de Surinaamse autoriteiten, dus later meer.