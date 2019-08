Bromfietsers raken gewond na frontale botsing

Bij een frontale botsing tussen twee bromfietsers zijn woensdagavond twee bestuurders zwaar gewond geraakt. Het verkeersongeval vond rond 21.00u plaats aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. De beide bestuurders moesten met de ambulance vervoerd worden naar de Surinaamse Spoed Eisende Hulp (SEH).

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is niet duidelijk hoe het met de slachtoffers gaat. Het Korps Politie Suriname heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht, dus later meer.