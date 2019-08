VIDEO: Nieuwe clip van New Style ft Jermo Pogba – ‘Weje’

De bekende Surinaamse formatie New Style heeft gisteren (donderdag 8 augustus) haar nieuwste videoclip online geplaatst. Het gaat om de clip voor het nummer ‘Weje’ van New Style ft Jermo Pogba. De clip werd op de eerste dag goed ontvangen: in de eerste acht uren was de clip goed voor meer dan 6.000 views!

De kleurrijke clip gaat over het overwinnen van misgunnen door de gekste danspasjes, aldus een woordvoerder van de band tegenover Waterkant. New Style was afgelopen periode in Nederland voor optredens en vertrekt zondag weer naar Suriname.

Bekijk de clip hieronder: