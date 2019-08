Flinke blikschade bij aanrijding Indira Gandhiweg

Bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname, hebben twee voertuigen behoorlijke schade opgelopen. Het verkeersongeluk vond plaats omstreeks 06.00u in de ochtend. Het ene voertuig kwam uit de richting Nieuwe Grond en het andere voertuig reed over de Indira Gandhiweg, gaande richting Lelydorp.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen plaats vinden is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat geen deer bestuurders gewond raakten. De Surinaamse politie was ter plekke aanwezig voor onderzoek.

Beide voertuigen moesten door de sleepdiensten afgevoerd worden. Het verkeer op de Indira Gandhiweg werd door het ongeval ernstig gehinderd. Een foto van het ander voertuig dat met afgevoerd werd: