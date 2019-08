Surinaams-Nederlandse rapper Dopebwoy definitief doorgebroken

Hij wil de eerste Nederlandse rapper met een Grammy worden en de Ziggo Dome uitverkopen. We hebben het over Dopebwoy, oftewel Jordan Jacott. Zijn nummer ‘Cartier’ is ‘the most streamed Dutch song on Spotify‘ maakte hij vorige week zelf bekend. Het nummer betekende in de zomer van 2017 de definitieve doorbraak van de rapper van Surinaamse afkomst.

‘Cartier’ is in samenwerking met Chivv en 3robi tot stand gekomen en is goed voor 63 miljoen streams op Spotify. Anno 2019 heeft het nummer op YouTube meer dan 78 miljoen views. De track is al triple platina en nu al zelfs diamant.

De slechts 25 jaar oude Dopebwoy heeft 6 tracks in de Nederlandse top 50 gehad waarvan eentje met rapper Boef. Zijn nummers belandden zowel in de Turkse als Franse hitlijsten; in Turkije zelfs op nummer 3. Ook heeft hij inmiddels meer dan 25 ver­worven gouden en platina platen.

In mei dit jaar verscheen er nog een uitgebreid artikel over hem in de bekende Nederlandse krant Het Parool met als titel: ‘De muziek van Dopebwoy is een ‘serieus dingetje aan het worden’‘. Dit naar aanleiding van zijn onlangs verschenen debuutalbum ‘Forever Lit’.

Tegenwoordig reist hij wekelijks door Europa voor shows en het is nog maar het begin van zijn carrière, dus hou deze man in de gaten.

