VIDEO: Palmentuin Waka Pasi feestelijk in gebruik genomen

De Palmentuin Waka Pasi Craft & More, een geschenk van India aan Suriname, is gisteren feestelijk in gebruik genomen. De opening heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van president Desi Bouterse, first lady Ingrid Bouterse-Waldring en andere hoogwaardigheidsbekleders. Na de toespraken en culturele optredens hebben de president en de first lady een wandeling gemaakt langs de verschillende cabana’s op de Wakapasi.

De first lady zei in haar toespraak dat er met de realisering van de Wakapasi een bijzonder zaad is gelegd voor duurzame bevordering van de Surinaamse culturele industrie en het toerisme. Het spin-off effect zal de lokale en de internationale gemeenschap raken. Het idee voor een Wakapasi is vorig jaar ontstaan en is in februari 2018 gepresenteerd aan de Indiase regering. Het is een feit geworden tijdens het staatsbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind in juni 2018.

Uit de meer dan 100 registraties konden uiteindelijk maar 24 standhouders aanbod komen. De firstlady benadrukte in haar toespraak dat de financiering van dit project geen lening, maar een schenking is van India. Op sociale media worden er andere ‘dingen’ gezegd die dus niet op waarheid berusten.

President Desi Bouterse noemde de Wakapasi een geweldig idee. De president is bijzonder onder de indruk van het geleverde werk dat tot stand is gekomen door de gezamenlijke inzet van diverse actoren. De Wakapasi is volgens onderwijsminister Lilian Ferrier een aanwinst voor het stadstoerisme, maar ook voor de vele ondernemers die de kans krijgen om hun producten aan te bieden.

Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost zegt dat de Wakapasi voor een stukje stadsverfraaiing zal zorgen. De Wakapasi geeft volgens de dc een perfecte weerspiegeling van onze multiculturele samenleving. De burgervader bedankte de first lady die dit project heeft geïnitieerd en met succes heeft afgerond.

De Wakapasi heeft als doel het creëren van een economische basis voor vrouwen uit de marron- en inheemse gemeenschap ter bevordering van hun ondernemersvaardigheden alsook hun eigen inkomen.De Palmentuin Waka Pasi Craft & More staat langs de Van Sommelsdijckkreek en huisvest 24 cabana’s (hutjes).

Ontvangst President Desi Bouterse en Firstlady Ingrid Bouterse – Waldring te Palmentuin i.v.m de opening van de Palmentuin Waka Pasi Posted by Bic Paramaribo Noordoost on Wednesday, 7 August 2019