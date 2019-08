Surinaamse autohandelaar vast voor oplichting

De politie van het bureau Kwatta heeft dinsdag de ondernemer Dinesh N. aangehouden voor oplichting. Dinish is eigenaar van een “Car Center” gevestigd in het verzorgingsgebied van politie Kwatta. Hij heeft onder valse voorwendselen volledige geldbedragen of voorschotten van een aantal mensen ontvangen om auto’s of zwaar materieel te leveren.

Benadeelden deden aangifte van oplichting bij de politie. Dinesh is toen aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politie bureau. Hij is vervolgens voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.



Het vermoeden bestaat dat dat de ondernemer meer slachtoffers heeft gemaakt en dat die personen nog geen aangifte tegen hem hebben gedaan. Deze benadeelden worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie van het bureau Kwatta indien zij aangifte willen doen, meldt de politie Public Relations.