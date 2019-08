Surinamer met 2kg cocaïne in India aangehouden

Een 31-jarige man met de Surinaamse nationaliteit is vrijdag op de luchthaven van Mumbai (India) aangehouden met 2 kilogram cocaïne. Volgens de Mumbai Mirror is de verdachte een wegenaannemer in Suriname met de naam Desmond Edward Prince.

De man had de drugs verstopt in speciaal geprepareerde onderbroeken. “Bij controle vonden we 2.090 kg cocaïne in 42 buidels verborgen in de broeken die hij droeg,” zei een bron van het Indiase Narcotics Control Bureau (NCB) tegen de krant.

Prince arriveerde vrijdag vanuit Addis Abeba, Ethiopië, op vlucht ET610. Hij pikte de zending op in Brazilië en kwam vervolgens via Addis Abeba naar Mumbai, aldus de krant die deze foto van de broek publiceerde: