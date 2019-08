Familie doodgeschoten porknokker boos op politie om niet afgestane kleding

De familie van de doodgeschoten 25-jarige porknokker Furgill Aloeboetoe is weer boos op de Surinaamse politie. Dit omdat het lijk is afgestaan, maar de kleding van het slachtoffer verbrand is in opdracht van de medicus. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd op haar website.

Volgens de familie zijn de kleren gebrand omdat de medicus heeft laten weten dat die onhygiënisch waren. Whitney Aloeboetoe, zus van het slachtoffer, zegt aan de krant dat zij de kleren nodig hebben om in de kist te plaatsen. Volgens haar hoort dat zo bij de marrontraditie in Suriname. Beweerd wordt dat nu de kleding er niet, is haar broer niet begraven kan worden.

De zus zegt verder dat zij de politie al op de eerste dag erop hadden gewezen dat zij de kleding van hun dierbare willen. De familie wil nu weten wie de medicus is die de kleren heeft laten verbranden. Volgens de zus willen ze de persoon geen kwaad doen, maar het feit dat ze weten wie het is zou de familie geruststellen. De rugtas van haar broertje heeft de familie wel teruggekregen. Volgens de zus had haar broertje een telefoon en buiktasje bij zich, maar die zijn nergens te vinden.

Hermanus Aloeboetoe, oom van het slachtoffer, zegt aan de krant dat er nog geen officiële datum voor de uitvaart is vastgesteld. De familie streeft ernaar om de jongeman op 10 augustus te begraven. Een advocaat is inmiddels in de arm genomen die van de staat zal eisen dat die de begrafeniskosten dekt.