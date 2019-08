VIDEO: Grote brand in centrum van Paramaribo

In het centrum van Paramaribo heeft vanmorgen vroeg een grote brand gewoed. Het gaat om een brand op de hoek van de Maagdenstraat en Jodenbreestraat tegenover Kirpalani. Een aantal winkelpanden is verwoest. (beeld via Bombelman.com)

De brand ontstond rond 05.00u in de ochtend. Het Korps Brandweer Suriname moest water uit de rivier pompen om de brand te blussen. Volgens de eerste berichten zijn twee panden verwoest. Een daarvan is het pand van Goudsmit ‘Johan Lee’.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft de brand onder controle en is aan het nablussen. Ze doet samen met de Surinaamse politie onderzoek naar de oorzaak.

Bekijk ook een filmpje van de bluswerkzaamheden: