Bij een aanrijding in Suriname zojuist, zijn twee gewonden per ambulance afgevoerd. Het verkeersongeval vond plaats aan Dr. Sophie Redmondstraat. Twee voertuigen kwamen door nog toe onbekende reden met elkaar in botsing en ‘vlogen’ in de trens langs de weg. Daarbij werd ook een elektriciteitsmast omver gereden. De politie is ter plaatse voor onderzoek.

- Advertentie -