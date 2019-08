Santokhi prijkt als ware held op het Haagse Zuiderpark

Na een onverwacht bezoek van Chan Santokhi aan het Amsterdamse Kwaku Festival, was het afgelopen zaterdag de beurt aan het Haagse Milan Summer Festival. Een primeur voor de VHP om deel te nemen aan dit festival, dat bekend staat als het grootste Hindoestaanse festival van Nederland. Het was tevens de aftrap van de kern Den Haag, die vanaf vandaag volop campagne gaat voeren in die stad.

Den Haag is één van de grootste steden waar veel Surinamers wonen. Mobiliseren, informeren, zichtbaarheid en financiële steun aan de moederpartij in Suriname behoren tot de doelen van de kernen. Elke kern heeft als doel om minimaal €10.000,- op te halen voor de moederpartij, aldus de trekker van Kern Den Haag Mairan Sewtahal. Hij werd onlangs samen met ondernemer Hemant Lachman, mede-initiafnemer van het Milan Summer Festival, voorgedragen om de kern te besturen.

Mairan is geen onbekende in de Haagse politiek; in 2010 was hij één van de campagneleiders van Rabin Baldewsingh in de gemeenteraadsverkiezingen en in 2014 van Rajesh Ramnewash.

Veel belangstellenden waren op deze ludieke aftrap van VHP Den Haag afgekomen. Santokhi prijkte als een ware held op het Zuiderpark. Zijn aanwezigheid was niet onopgemerkt en hij werd warm onthaalt op het hoofdpodium, door muziekformatie Aptijt uit Suriname.