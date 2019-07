Humphrey Mijnals, de eerste speler van Surinaamse afkomst die in het Nederlands elftal speelde, is op 88-jarige leeftijd overleden. Mijnals speelde drie interlands voor Nederland en 45 duels voor de nationale ploeg van Suriname. In 1999 werd hij gekozen tot Surinaams voetballer van de eeuw.

Mijnals werd in 1930 geboren in Suriname en speelde daar voor SV Robinhood. Met die club werd hij viermaal landskampioen. Na een halfjaar in Braziliƫ haalde USV Elinkwijk hem in 1956 naar Nederland.