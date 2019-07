Schaarste aan aardappelen en uien in Suriname

Al bijkans twee weken heerst er een schaarste aan aardappelen en uien op de lokale markt in Suriname. Burgers merken in vele winkels dat er weinig of helemaal geen van deze producten te verkrijgen zijn.

Beweerd wordt dat de schaarste is ontstaan omdat de afgelopen weken de importeur van uien een aardappelen, B. Chotelal, de voorraad niet heeft aangevuld. Naar verluidt is er een lading momenteel onderweg naar Suriname.

De producten zullen binnenkort weer volop beschikbaar zijn. Echter moet er wel rekening worden gehouden met de levertijd. Dus de schaarste in de verschillende winkels zal nog even aanhouden.