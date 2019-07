Ook andere ex-terreurverdachte wordt Suriname uitgezet

Nasser Idoe, ex-terreurverdachte, wordt zondag het land uitgezet. Hij is zaterdagmorgen opgenomen op de afdeling Vreemdelingenbewaring van de politie, dagblad De Ware Tijd. Zijn advocaat Michella Lau-Kersenberg bevestigt de uitzetting tegenover de Surinaamse krant.

Idoe is volgens dWT eerder benaderd door de politie om te vertrekken uit het land. Hij is akkoord gegaan met Openbaar Ministerie om uit Suriname gezet te worden. De ex-verdachte was van plan om volgend week in hoger beroep te gaan bij president Desi Bouterse tegen de intrekking van zijn verblijfsvergunning.