Voetganger dodelijk aangereden door tiener zonder rijbewijs in Suriname

Een tiener zonder rijbewijs heeft gisteravond met een personenauto een voetganger dodelijk aangereden aan de Goedeverwachtingweg in Suriname. Volgens de eerste informatie reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg en verloor op een gegeven moment de controle over het stuur.

Nadat de bestuurder de controle verloor, reed hij de voetganger aan, waarna die vloog in het bosschage langs de weg. Vervolgens reed de bestuurder twee houten electriciteitspalen van de EBS omver, waarna het voertuig over de kop sloeg en tot stilstand kwam. De politie kwam ter plaatse en schakelde een sleepdienst in om het voertuig te vervoeren naar het bureau. De bestuurder vertelde de politie echter niet dat hij een voetganger had aangereden.

De politie nam de schade op en verliet de plek. Na afstemming werd het voertuig in beslag genomen. Het slachtoffer werkte bij een monteurzaak iets verder op waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Vanmiddag vond de baas van het slachtoffer het vreemd dat hij niet aan het werk is verschenen en ook niets van hem heeft laten horen. De baas besloot samen met zijn werknemers een kijkje te nemen waar het ongeval heeft plaatsgevonden.

Tijdens de zoekactie die ondersteund werd door buurtbewoners is het levenloos lichaam van hun makker aangetroffen in het bosschage. De politie werd toen meteen ingeschakeld. Het lijk is voor obductie in beslag genomen. Bij het schrijven wist een politiebron de redactie te vertellen dat de politie onderweg was naar het adres van de bestuurder om hem aan te houden. Het slachtoffer is de 41e verkeersdode voor dit jaar in Suriname. De politie heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht.